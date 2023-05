Jonge vrouw dood aangetroffen in haar woning, politie voert onderzoek: “Alle pistes liggen nog open”

De politie onderzoekt het overlijden van een jonge vrouw uit Sint-Niklaas. Ze werd dood aangetroffen in haar woning in de Schoolstraat. “Het onderzoek loopt volop en alle mogelijke pistes worden onderzocht”, zegt woordvoerster Kim Maes van lokale politie Sint-Niklaas.

Een kennis van de vrouw maakte zich zorgen en alarmeerde woensdagavond de politie. Niet veel later werd de vrouw van in de dertig dood aangetroffen in haar rijwoning. Naar verluidt woonde zij daar alleen.

Het parket en de lokale politie van Sint-Niklaas blijven karig met het verspreiden van informatie. Beiden bevestigen wel dat er momenteel een onderzoek loopt. Duidelijkheid over de doodsoorzaak is er dus nog niet.

“Een wanhoopsdaad of een verdacht overlijden worden momenteel nog onderzocht. Alle mogelijke pistes liggen nog open”, zegt de woordvoerster van de lokale politie.