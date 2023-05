Colombiaanse president schort wapenstilstand met rebellengroepen op

De Colombiaanse president Gustavo Petro heeft maandag in vier regio’s de wapenstilstand opgeschort met de grootste aftakking van de vroegere rebellengroep FARC. Daarmee reageert hij op de moorden van vier minderjarigen door de gewapende groep.

Via Twitter maakte Petro bekend dat het “huidige bilaterale staakt-het-vuren” wordt stopgezet in de regio’s Meta, Caquetá, Guaviare en Putumayo. Bovendien “worden alle offensieve operaties gereactiveerd”. De wapenstilstand kwam er in 2016, toen de rebellengroep het vredesakkoord van de regering niet aanvaardde.

De vier “kinderen en adolescenten” waren ingelijfd het Front Carolina Ramirez, een groep die behoort tot de belangrijkste aftakking van de voormalige FARC: de ‘Centrale Staf-FARC’ (EMC-FARC). Vervolgens werden de minderjarigen gedood in het Amazonegebied door leden van het front.

Dit is een “gruwelijke daad die de wil om een vreedzaam land op te bouwen in twijfel trekt. Niets kan dit soort misdaden rechtvaardigen”, aldus president Petro.