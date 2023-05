Anderlecht geeft jeugdproduct Theo Leoni (23) nieuw contract: “Hij sluit aan bij de A-kern”

De 23-jarige middenvelder draagt al sinds zijn twaalfde het shirt van Anderlecht. In oktober vorig jaar speelde hij zijn eerste wedstrijd bij het A-team, tegen Eupen. Leoni was het voorbije seizoen kapitein van de RSCA Futures in de Challenger Pro League, en speelde vooral daar zijn matchen. Volgend seizoen maakt hij vast deel uit van de eerste ploeg.

“Ik ben heel blij mijn eerste minuten met de eerste ploeg te hebben kunnen maken”, zei Leoni in een video op de clubwebsite. “Vanuit persoonlijk oogpunt was dit seizoen een succes voor mij. In de toekomst wil ik proberen zo veel mogelijk minuten te verzamelen. Ik ga alles geven en wil de fans die naar het stadion komen een maximum aan plezier schenken.”