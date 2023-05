Paul (25) zou bijna papa worden, Steven (25) laat baby achter en Manon (24) was nog bezig aan opleiding: Frankrijk rouwt om drie agenten die stierven bij crash

Frankrijk is in rouw om de agenten Paul (25), Steven (25) en Manon (24). De drie collega’s overleefden zondag een botsing in de buurt van Rijsel niet.

Agenten Paul (25), Steven (25) en Manon (24) moesten zondag een 16-jarig meisje voor onderzoek naar het ziekenhuis te brengen. Daar kwamen ze echter nooit aan, want rond 7 uur ’s ochtends botsten ze op de RD700 ter hoogte van Villeneuve-d’Ascq met een andere auto. De drie agenten waren op slag dood, het meisje werd in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht.

Volgens een collega waren de drie “erg gemotiveerd”. “Het is geen toeval dat ze hier werkten”, klinkt het in de Franse krant Le Figaro. Twee van hen werkten nog niet lang bij het politiebureau van Roubaix. Steven werd pas in 2022 benoemd tot agent en Manon was zelfs nog bezig met haar opleiding.

In de andere auto, die volgens de eerste resultaten van het onderzoek in de verkeerde richting reed, overleefde de bestuurder het niet. De andere twee inzittenden raakten zwaargewond. Zij waren geen onbekenden van de politie wegens drank- en drugsgebruik achter het stuur en weerspannigheid. Volgens een bron zouden ze deze keer weer in de fout zijn gegaan, ditmaal door te snel te rijden. Op het moment van de botsing zouden ze 120 km/u gereden hebben, 40 km/u te snel.

“Immense shock”

Het politiebureau van Roubaix is in rouw en besloot zondag na het ongeluk om een dag gesloten te zijn. “Iedereen bij de politie is erg geraakt door de dood van deze jonge en enthousiaste agenten”, zei algemeen directeur van de politie Frédèric Veaux maandagochtend tijdens een persconferentie. “Het is een immense shock.”

Paul en Steven hadden allebei een relatie. Steven had een baby van elf maanden oud en Paul zou over een paar weken papa worden. De families van de agenten werden door commissaris Georges-François Leclerc van de regio Hauts-de-France ontvangen bij het politiebureau van Roubaix, waar bloemenkransen zijn neergelegd.

Uit het hele land komen steunbetuigingen voor de collega’s en ook bewoners van Roubaix zijn naar het bureau gekomen om de agenten een laatste eer te bewijzen. “Ik sta hier niet alleen als inwoner, maar ook als ouder om de agenten voor hun offer te bedanken”, klinkt het bij Sudinfo.