Gewezen Sabena-piloot riskeert jaar cel voor dreigende taal tegen minister Van Quickenborne: “Waarom mag de waarheid niet bovenkomen?”

Beklaagde Karel M. zou in 2021, in de periode dat de verdwijning van beroepsmilitair Jürgen Conings volop in de actualiteit was, contact hebben opgenomen met het kabinet van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. De beklaagde was gefrustreerd omdat het Openbaar Ministerie verschillende klachten, die hij had neergelegd tegen zijn ex-vrouw en haar entourage, keer op keer had geseponeerd.

De man was naar eigen zeggen radeloos en wilde zijn verhaal kunnen doen aan een magistraat. Toen hij ook bij het kabinet van Van Quickenborne bot ving met zijn verhaal, zei hij tegen een onthaalbediende dat “hij net als Jürgen Conings op de OCAD-lijst stond en dat men blijkbaar alleen voor het hof van assisen persoonlijk in contact komt met magistraten”. De onthaalbediende zag in die woorden een bedreiging en ook het Openbaar Ministerie meent dat de man daarmee de wet overtrad.

Valse klacht

De beklaagde greep de kans om eindelijk zijn verhaal te kunnen doen. Dat verhaal zou reeds begonnen zijn eind jaren 90, toen de man een gewaardeerde luchtvaartpiloot was van Sabena en Emirates. “In zijn huwelijk ging het minder goed”, zo pleitte raadsman Jo Muylle. “Zijn ex-vrouw stapte naar zijn werkgever met het verhaal dat mijn cliënt psychiatrische problemen had en van plan was om zich te pletter te laten storten met een lijnvliegtuig.”

“Als gevolg van die valse klacht van zijn ex, werd hij als het ware uit zijn vliegtuig gesleurd en platgespoten. Hij raakte zijn vlieglicentie kwijt en werd ten onrechte afgeschreven als een psychotische man die een gevaar voor de samenleving was. Achteraf is gebleken dat al die verhalen en beschuldigingen onterecht en vals waren. Mijn cliënt is ook gewoon opnieuw kunnen beginnen als lijnpiloot.”

Belaging

Karel M. diende klacht in tegen zijn ex en tegen een gerechtspsychiater die hem als psychotisch had afgeschreven. Maar al die klachten werden geseponeerd door het parket, tot grote frustratie van M. “Zijn ex en haar entourage bleven hem wel viseren, onder meer met een klacht wegens belaging, omdat hij contact had gezocht met zijn kinderen. Als gevolg van die klacht raakte hij opnieuw tijdelijk zijn vlieglicentie kwijt. Na onderzoek kreeg hij die licentie terug.”

Karel M. voelde zich in de steek gelaten door het gerecht. De frustratie werd alleen maar groter, toen hij minister van Justitie Vincent Van Quickenborne in De Afspraak hoorde zeggen dat het dreigingsorgaan OCAD goed had gefunctioneerd. OCAD had niet alleen ingegrepen in de zaak-Conings, zo verklaarde Van Quickenborne. “Dankzij OCAD had men ook iemands vlieglicentie afgenomen”, aldus advocaat Jo Muylle. “Dat ging over mijn cliënt. Van Quickenborne zette hem op één lijn met Jürgen Conings. Vandaar dat mijn cliënt ook naar hem verwees, toen hij contact nam met Justitie.”

Vrijspraak gevraagd

Karel M. vroeg de rechtbank om de vrijspraak. Hij meende dat hij niemand had bedreigd. “Ik vraag alleen rechtvaardigheid.” Dat een gerechtspsychiater hem “gekrenkt” had genoemd, zat hem hoog. “Als u ziet wat ik heb moeten meemaken, een mens zou voor minder gekrenkt zijn. Ik werd verdacht gemaakt, afgeschilderd als een psychiatrisch geval in een vals psychiatrisch verslag. Het contact met mijn drie kinderen werd mij ontnomen. Waarom wil het parket dat niet onderzoeken? Waarom mag de waarheid niet aan het licht komen? Ik wil gewoon rechtvaardigheid.” (vdaa)