Anderlecht wil ook contract van jeugdproduct Mario Stroeykens verlengen

Het is coach Brian Riemer die Stroeykens absoluut wil houden. De afgelopen maanden boekte de youngster veel vooruitgang en hij speelde veel meer dan het seizoen ervoor. In totaal startte hij in 15 wedstrijden en viel hij 26 keer in. Stroeykens scoorde ook vijf keer, waarvan vier erg belangrijke goals. Daarbij twee treffers op Mechelen (1-3), de winning goal tegen Seraing (0-1) en in de beker op Lierse (2-2).

Hij tekende in juni 2022 al voor één seizoen bij, maar nu wil Anderlecht wat verder gaan. De speler niet laten bijtekenen zou zijn marktwaarde ook geen deugd doen en tot financieel verlies kunnen leiden als de aanvaller dan binnen een jaar gratis kan vertrekken. De verwachting is dat alle partijen op korte termijn een oplossing vinden. Het zou ook een signaal zijn naar de jeugdspelers in Neerpede dat ze bij Anderlecht kansen krijgen.