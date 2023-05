De Bosuil is uitverkocht voor titelduel van Antwerp, normaal gezien geen groot scherm aan stadion

Als u nog een ticket zocht voor de titelmatch van Antwerp moeten we u teleurstellen: de Bosuil is uitverkocht. Bij de Antwerpse politie klinkt het dat er normaal gezien ook geen plannen zijn om een groot scherm aan het stadion te zetten.

In se is het geen nieuws, want niemand die überhaupt dacht dat er nog plaatsen over zouden zijn, maar toch: Antwerp heeft laten weten dat de Bosuil uitverkocht is voor de wedstrijd tegen Union. Dat betekent dat er ruim 16.000 supporters aanwezig zullen zijn om Antwerp naar de overwinning en de eerste titel sinds 1957 te schreeuwen. Naar verluidt worden abonnementhouders via sociale media wel bestookt om hun zitje tegen woekerprijzen te verkopen. Het zou verrassend zijn, mocht een échte fan op dat aanbod ingaan: niemand wil de historische partij missen.

Voor de pechvogels wordt er normaal gezien ook geen groot scherm aan de Bosuil gezet. Dat valt te horen bij de Antwerpse politie. Op zich is dat logisch: de parkings zijn niet vrij en een extra volkstoeloop rond het stadion zou de veiligheidsdiensten nog meer onder druk zetten. Maar als er geen alternatief aangeboden wordt, doet de politie dan niet vrezen dat de poorten geforceerd zullen worden door zij die geen ticket hebben? Tijdens de bekerfinale was er alvast een gelijkaardig incident. “Dat kan altijd gebeuren, maar we gaan er niet vanuit. In het centrum van de stad zijn er genoeg leuke plekken om de match te volgen”, zegt de politiewoordvoerder.

Volksfeest

De ordediensten en de club staan voortdurend in overleg over hoe een eventueel volksfeest in goede banen geleid moet worden. “In de loop van de week maken we een veiligheidsanalyse”, zegt men bij de politie. “Dat doen we op basis van onze verworven info – we hebben bijvoorbeeld contacten bij de verschillende supportersfederaties. We hopen dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt, zowel bij een zege als bij een ontgoocheling. Dat is al het hele seizoen goed verlopen.”

Antwerp zelf treft de nodige voorbereidingen voor een party – men kan niet anders -, maar de club kan ook rekenen op de Pro League. De vereniging der profclubs voorziet onder meer een podium voor het geval RAFC wint.