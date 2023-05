Zondag revanche? Union hield Antwerp al twee keer van de titel

In 2016 won Union tegen Antwerp - met hier Sadin en Colpaert -, waardoor de Great Old nog naast de titel greep in 1B. — © BELGA

Antwerp-Union is zondag een heuse titelfinale. Op historische gronden is het voor de Great Old niet de beste tegenstander om feest te vieren. 90 jaar geleden pakte Union de titel en werd Antwerp tweede. Zeven jaar geleden zorgde Union ervoor dat Antwerp de promotie naar eerste klasse miste.

Eerst terug naar 1933 toen Union de titel pakte en Antwerp tweede werd. Nuance: zo spannend als nu was het toen niet. Antwerp-Union (0-0) stond op de laatste speeldag op het programma, maar de Brusselaars waren al kampioen. Met zeven punten voorsprong op Antwerp. Een zege leverde in die dagen maar twee punten op. Een groot verschil dus. Union werd nog voor de match gehuldigd als nieuwe kampioen.

Bij Antwerp was het ondanks alles wel een zuur gevoel, want die tweede plaats was het eindpunt van een tijdperk, het laatste topjaar van een glorieperiode van vijf jaar waarin Antwerp nooit buiten de eerste twee eindigde. Dis Bastin en topschutter Willy Ulens waren toen de sleutelspelers bij de rood-witten, aanvoerder Jules Pappaert en Felix Welkenhuysen bij Union.

Union pakte dat seizoen na tien jaar nog eens de titel. In tegenstelling tot Antwerp was dat het begin van een grootse periode. Nadat op kerstdag 1932 nog van Beerschot werd verloren, bleef Union daarna 60 wedstrijden ongeslagen. Het begin van Union ‘60. De Brusselaars slaagden erin twee jaar, één maanden twee weken niet te verliezen. Nog altijd een Belgisch record op het hoogste niveau. Het werd uiteraard ook in 1934 en 1935 landskampioen. 1935 is overigens ook het laatste jaar waarin Union een landstitel pakte. Voor Antwerp is dat van 1957 geleden.

© BELGA

In tweede klasse in 2016

Zo mogelijk pijnlijker was het in 2016 toen Antwerp in tweede klasse met Eupen en White Star Brussel vocht om de promotie. Twee speeldagen voor het einde stond Antwerp nog op kop met drie punten meer dan Eupen en vier meer dan WS Brussel. De titel lag voor het grijpen. Maar dat was zonder Union gerekend. De verplaatsing naar het Dudenpark op de 33ste speeldag werd nefast voor Antwerp. De ploeg van toenmalig trainer David Gevaert, algemeen directeur Patrick De Cuyper met toen al – in het grootste geheim – het geld van Paul Gheysens verloor kansloos na blunders van doelman Kudimbana met 2-1 in het Dudenpark.

Een verlies dat lang nazinderde, want op de slotspeeldag deelden de twee titelpretendenten Eupen en Antwerp de punten waardoor WS Brussel alsnog kampioen werd. Om het nog erger te maken kreeg WS Brussel geen licentie en was het de tweede in de stand die mocht promoveren. Dat was Eupen op basis van het doelsaldo. Een puntje op Union had Antwerp toen al de promotie opgeleverd.

Zondag revanche? Niet voor de spelers, want van de 25 spelers die toen in actie kwamen, speelt er niemand meer voor Union of Antwerp.