Spaans gerecht opent onderzoek naar “haatmisdrijf” na racisme-incident met Real Madrid-aanvaller Vinicius als slachtoffer

Het Spaanse gerecht opent een onderzoek naar een racisme-incident met Vinicius Junior als slachtoffer. De 22-jarige Braziliaanse aanvaller van Real Madrid kreeg zondag tijdens de 1-0 nederlaag in Valencia racistische beledigingen naar het hoofd geslingerd door de thuisaanhang.

Real Madrid vroeg de bevoegde gerechtelijke autoriteiten om de zaak te onderzoeken. “Maar we hebben op eigen initiatief een onderzoek gestart naar een haatmisdrijf”, verklaarde het gerecht van Valencia.

De Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales erkende voor de verzamelde pers dat het Spaanse voetbal een racismeprobleem heeft. “Het treft de teams, de supporters, een heel land.” De Federatie vraagt om bij recidivisme strengere maatregelen, als het sluiten van tribunes of stadions, mogelijk te maken en roept de hulp van de staatscommissie tegen geweld, xenofobie en racisme in de sport in.

Vinicius kreeg minder steun van ligavoorzitter Javier Tebas. Die kon Vinicius’ uithaal richting zijn competitie (“racisme is normaal in La Liga”) niet smaken en ging met de aanvaller in de clinch op sociale media.