Doelpuntenmachine Hugo Cuypers stelt fans van AA Gent gerust: “Transfer is nu niet aan de orde”

Zoals wel vaker in het recente verleden bleek Cercle Brugge een bijzonder stugge opponent voor de Buffalo’s, maar uiteindelijk wierp Hugo Cuypers zich andermaal op als redder in nood. “Het was een moeilijke avond, maar dit was al onze vijfde ontmoeting van het seizoen en eigenlijk werd het een kopie van de vorige vier duels”, zegt Cuypers. “Je moet je momenten grijpen. Wij lieten kansen op de 1-0 liggen, terwijl zij bij hun eerste grote mogelijkheid wel meteen scoren. Na rust kwamen we sterk uit de kleedkamer, maar krijgen we dan die strafschop wat ongelukkig tegen. In het voetbal beslissen details vaak een match en wij konden uiteindelijk toch twee keer terug knokken. Dat is toch sterk van ons.”

Overtroffen verwachtingen

Ondertussen telt Cuypers dit seizoen over alle competities al maar liefst dertig doelpunten. Een aantal dat ook zijn stoutste verwachtingen overstijgt. “Het is altijd moeilijk om te voorspellen op hoeveel goals je zal stranden. Als je elke week titularis bent en de goals er vlot in gaan, wil je toch zo hoog mogelijk eindigen. Ik hoop wel dat ik nu niet op dertig doelpunten blijf steken. Er resten ons nog twee matchen, dus er mag zeker nog een stuk of twee bij.”

“Nu het Europees voetbal binnen is, hoop ik ook nog die laatste twee matchen te spelen en natuurlijk ook te winnen. Om zo met een goed gevoel de vakantie in te gaan”, aldus de Luikenaar. “We verdienen die vijfde plaats wel. In de reguliere competitie lieten we het te vaak afweten tegen de topploegen, maar we hebben in deze play-offs wel duidelijk gemaakt dat we dat Europees ticket echt wel verdienen.”

Goed gevoel in Gent

Persoonlijk lijkt Cuypers niet meteen aan te sturen op een transfer. De 26-jarige aanvaller, die vorige zomer de overstap maakte van KV Mechelen, voelt zich goed in Gent. “Een transfer is momenteel niet aan de orde”, antwoordt hij afgemeten. “Zolang er geen concrete interesse is, zit ik hier echt heel goed. Uiteraard is dit het werk van mijn makelaar, hij zal me wel op de hoogte houden. Ik ben de coach, het bestuur en de staf enorm dankbaar voor de manier waarop ze mij hier hebben omarmd.”

“De coach sprak vrijdag ook nog heel mooie, lovende woorden over mij en die waardering is wederzijds”, deelt Cuypers een open doekje uit aan Hein Vanhaezebrouck. “Ik ben enorm dankbaar. We gaan ook weer Europa in en dat is voor ons allemaal ontzettend belangrijk. Dit seizoen hebben we ervan geproefd en we hadden het gevoel dat er toch meer in zat. Op die Europese campagne moeten we nu niet meer terugkomen, maar dat kan wel een motivatie zijn voor volgend seizoen. Ook dan moeten we in Europa opnieuw ons ding doen, en in onszelf geloven.”