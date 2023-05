Jeffrey Epstein dreigde buitenechtelijke affaire van Bill Gates bekend te maken

In een verslag van The Wall Street Journal staat dat Epstein in 2017 een email naar Gates stuurde waarin hij dreigde om zijn affaire met de Russische bridgespeelster Mila Antonova bekend te maken. Zij zou Gates in 2010 bij een bridgetoernooi ontmoet hebben en daarna zouden ze een relatie hebben gekregen. Toen was hij nog getrouwd met Melinda.

Epstein zou via een adviseur van Gates met Antonova in contact zijn gekomen. Ze wilde namelijk een bridgeplatform oprichten en zocht investeerders. Zo zou hij achter de buitenechtelijke relatie van Gates zijn gekomen. Volgens de bridgespeelster kreeg ze geen geld, maar betaalde Epstein wel een programmeeropleiding voor haar. “Ik weet niet waarom hij dat deed”, zegt Antonova tegen The Wall Street Journal. “Als ik dat vroeg, zei hij dat hij rijk was en graag mensen hielp.”

Terugbetaling van studiekosten

In 2017 wilde Epstein zijn reputatie verbeteren door een liefdadigheidsinstelling op te richten, nadat hij beschuldigd werd van seksueel misbruik en mensenhandel. Dit wilde hij doen met de bank JP Morgan, waar hij deed alsof hij een adviseur van Gates was. Die weigerde echter mee te werken. Daarom besloot Epstein hem te chanteren en eiste hij dat Gates de studiekosten van Antonova zou terugbetalen.

Volgens een woordvoerder van Gates heeft hij ondanks de chantage niks betaald aan Epstein. “Meneer Gates heeft Epstein uitsluitend gezien vanwege filantropische doeleinden”, zegt de woordvoerder tegen The Wall Street Journal. “Omdat het Epstein niet lukte om meneer Gates bij andere zaken te betrekken, heeft hij tevergeefs een poging gedaan een relatie uit het verleden te gebruiken tegen meneer Gates.”