Leerkrachten met losse handjes die in de cel belanden, doken dit jaar al opmerkelijk vaak op in deze pagina’s. In vrijwel alle zaken bleek achteraf dat er al langer geruchten de ronde deden. Als iedereen erover spreekt, maar niemand iets onderneemt: doen scholen dan genoeg? “Directies zijn heel terughoudend om evaluatie- en tuchtprocedures op te starten.”