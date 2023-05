Welk beeld gaf duidelijkheid over penaltyfase in Genk-Union en waarom kreeg Burgess geen rood? Ref Lardot legt uit

Weinig spelers in de Jupiler Pro League die zo vaak over de tongen gaan als Christian Burgess. Ook zondagavond na Genk-Union was de 31-jarige Engelsman het gespreksonderwerp van dienst. In de eerste helft leek hij een penaltyovertreding te begaan maar werd hij gered door de VAR, na rust solliciteerde hij met een paar stevige overtredingen naar een tweede gele kaart. In Under Review van Eleven Sports legt scheidsrechter Jonathan Lardot uit waarom het geen penalty was en waarom hij Burgess niet van het veld stuurde.

Net voor rust lijkt Genk de kans te krijgen om toch met een voorsprong de kleedkamers in te duiken wanneer Burgess Joseph Paintsil neerhaalt op de rand van de zestien. Lardot wijst naar de stip, maar wordt even later overruled door de VAR. Die oordeelt dat de fout net buiten het strafschopgebied gebeurde. Géén elfmeter, wel een vrije trap. Genk-trainer Vrancken was het daar niet mee eens. “Ik vraag me af op basis van welke beelden hij die beslissing genomen heeft”, zo foeterde Vrancken. “Kan de VAR zwart-op-wit bewijzen dat de fout niet op de lijn van de grote rechthoek was begaan?”

Toch maakte de VAR de juiste beslissing, zo vindt Lardot. “Als we de beelden met het vergrootglas bekijken, zien we dat de fout zo’n dertig centimeter buiten het strafschopgebied wordt gemaakt. Dus ja, dan moet de VAR ingrijpen. Jan Boterberg (de VAR tijdens de wedstrijd, red.) had volledig gelijk. Op basis van de beelden kon hij het contactpunt bepalen. Hij heeft het beeld stopgezet en aan de hand van de zestienmetercamera vastgesteld dat de overtreding buiten de zestien is gemaakt.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Geen penalty dus, maar ook geen rode kaart volgens Lardot. “Er zijn twee dingen om rekening mee te houden in de beoordeling of het een gele of rode kaart is. Het eerste is de overtreding zelf. De fout gebeurt om de actie van de aanvaller te stoppen. Het is geen fout met de voet vooruit, er is geen gevaarlijke impact. Het is wel een beloftevolle aanval, maar dat is geen duidelijke doelkans, want je ziet dat zijn actie wat naar links gaat. Hij gaat niet naar doel. Dat is het verschil tussen een duidelijke doelkans en een beloftevolle aanval. Hier zien we een typische beloftevolle aanval, die dus bestraft moet worden met een gele kaart.”

Wie dacht dat Burgess zich in de tweede helft rustig zou houden, komt bedrogen uit. Op het uur buffelt hij Bryan Heynen omver wanneer die diep probeert te lopen. Geen fout en dus ook geen gele kaart, oordeelt Lardot. “Vanuit mijn positie zie ik een stevig contact, maar ik zie dat Burgess rechtop blijft. Er is geen kwaad opzet, het is een stevig contact. Het was een wedstrijd waarin beide ploegen stevig in duel gingen. Ik vond het niet nodig om een vrije trap te geven. Ja kan discussiëren over de vraag of het een fout was, maar zelfs mocht ik hebben gefloten, dan zou ik nog geen geel hebben gegeven. Om de simpele reden dat het geen gemene overtreding is. Het tweede criterium is dat hij de bal niet onder controle heeft, want Anthony Moris staat al klaar om de bal te onderscheppen.”

© BELGA

Tien minuten voor affluiten flirt Burgess nog maar eens met de uitsluiting. Hij komt te laat met z’n tackle op Samatta en haalt de spits van Genk neer. Lardot heeft voor een derde keer genade met de Brit. “Je moet hier rekening houden met verschillende elementen. Ten eerste moet je de overtreding op zich bekijken. De fout is een tackle. Hij is niet gevaarlijk, er is geen kwaad opzet, ik zou het een professionele tackle noemen. Als we enkel naar de overtreding kijken, verdient die geen gele kaart, zeker omdat de bal naar buiten gaat.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Ten tweede stellen we ons de vraag: is het een beloftevolle aanval of niet? Ik zal dat vergelijken met een fase van twee weken geleden, Cercle Brugge tegen Gent, waar ik een tweede gele kaart gaf aan een speler van Cercle Brugge (Christiaan Ravych, red.). Die fase is min of meer vergelijkbaar. Het grote verschil is dat er hier een Union-verdediger achter Burgess klaarstaat om in te grijpen. Doordat die speler in die positie staat, is het sowieso geen beloftevolle aanval meer, want er loopt nog een tegenstander die de bal kan afpakken. Als ik al die elementen in overweging neem, kan ik geen gele kaart geven in deze fase.”

Ook van een rode kaart door de optelsom van al die fouten wil Lardot niet weten. “Over de hele wedstrijd kan je niet zeggen dat die speler (Burgess, red.) meer fouten heeft begaan dan sommige spelers van de tegenstander. Je mag ook de rekening niet maken van een speler louter omdat hij een viriele reputatie heeft. Hij heeft zijn speelstijl, maar je mag geen intentieproces maken omdat hij die overtreding maakt.”