Belg wil meer betalen voor balkon of terras, maar er zijn grote verschillen

Een balkon of terras verhoogt de waarde van een appartement met gemiddeld 4,7 procent. Al kan een groot terras, op een hoge verdieping én in de juiste stad de prijs nog veel meer doen stijgen.

“De Belgen hechten veel belang aan een mooi terras ”, zegt Jonathan Frisch, vastgoedeconoom bij Immoweb. Het vastgoedplatform berekende de meerwaarde van een balkon of terras op de verkoopprijs op basis van hun data uit de twaalf grootste Belgische steden. Uit dat onderzoek blijkt dat verschillende factoren de impact van zo’n terras of balkon op de aankoopprijs afhangt van verschillende factoren.

Van die verschillende factoren is de ligging van het appartement is een van de meest doorslaggevende. “Een terras aan de kust, zoals in Oostende, heeft twee keer meer impact (+9,3%) op de vastgoedwaarde dan een terras van een appartement in Brussel (+4,4%)”, klinkt het bij het vastgoedplatform. In Gent (+3%) is de meerwaarde bijvoorbeeld klein.

Maar de ligging is niet het enige. Size does matter wat balkons en terrassen betreft. Hoe groter de buitenruimte van een appartement is, hoe hoger de prijs ervan. “Zo betaal je tot gemiddeld 20,1 procent meer voor een appartement met een terras of balkon van meer dan 50m²”, weten ze bij Immoweb.

Hoe hoger, hoe beter

Ook de verdieping beïnvloedt de prijs van een appartement met een terras of balkon. Hoe lager het balkon, hoe minder gewaardeerd. Het effect is 4,1 procent vanaf de eerste tot de derde verdieping, omdat het balkon kan uitkijken op een lawaaierige straat. Een uitzondering: buitenruimte op de gelijkvloerse verdieping verhoogt de prijs van de woning met 5 procent, omdat het vaak om een tuin gaat. Een terras wordt daarentegen minder gewaardeerd op een lagere verdieping.

Het tegendeel is ook waar, want vanaf de vierde verdieping stijgt de vastgoedprijs dankzij het balkon dan weer met gemiddelde 5,6 procent. De impact van een terras of balkon op de bovenste verdieping is zelfs bijna twee keer zo groot (+9%) als op de andere verdiepingen van het gebouw omdat zo’n terras voor terras of balkon voor kopers nog altijd synoniem staat voor rust, luxe en licht.