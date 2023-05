De refs, zijn spelers, het bestuur, de fans en zelfs het veld: Hein Vanhaezebrouck klaagt bij AA Gent over alles en iedereen

Daar was hij. Kregelige Hein Vanhaezebrouck (59). Alweer. In plaats van vrolijk te zijn omwille van het plaatsje in de Conference League, ging het nu weer over de transfers die zijn club al dan niet zou doen. De trainer van AA Gent haalt om de haverklap uit naar Jan en alleman. Zowat alle stakeholders in het voetbal zijn al aan de beurt geweest. Gewoon vrank en vrij of om zich in te dekken?