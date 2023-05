Nog geen akkoord over schuldenplafond, maar wel “productieve gesprekken”, zegt McCarthy

De ontmoeting tussen de Amerikaanse president Joe Biden en Kevin McCarthy, de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, heeft maandag nog geen akkoord over een verhoging van het schuldenplafond opgeleverd. Er hebben wel “productieve gesprekken” plaatsgevonden, zo heeft McCarthy na afloop meegedeeld.

“We hebben nog geen akkoord, maar er waren productieve gesprekken op de gebieden waar we van mening verschillen”, zegt McCarthy. “De toon van de gesprekken was beter dan bij alle vorige ontmoetingen.”

Bij de start van de onderhandelingen had president Biden beklemtoond dat hij “optimistisch” is over de mogelijkheid om vooruitgang te boeken.

Begin juni dreigt de Amerikaanse regering de status van wanbetaler te krijgen als Biden en de Republikeinse oppositie het niet eens raken over de verhoging van het schuldenplafond. Als er geen akkoord komt, dan zouden de Verenigde Staten moeten verzaken aan de terugbetaling van leningen, wat rampzalige gevolgen zou kunnen hebben voor de internationale financiële markten.