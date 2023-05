Tiktok stapt naar rechter tegen verbod in Amerikaanse staat Montana

Tiktok is naar de rechter gestapt om het verbod op de videoapp in de Amerikaanse staat Montana aan te klagen.

“We vechten het ongrondwettelijke Tiktok-verbod van Montana aan om ons bedrijf en de honderdduizenden Tiktok-gebruikers in Montana te beschermen”, zo deelt het bedrijf maandag mee.

Greg Gianforte, de gouverneur van Montana, had vorige week een wet ondertekend waarmee de populaire videoapp werd verboden. De bedoeling is dat het verbod op 1 januari 2024 ingaat. Appwinkels mogen Tiktok dan niet langer aanbieden in Montana en het sociale medium mag er zelf ook niet langer actief zijn als bedrijf.

Die maatregel “schendt de Amerikaanse grondwet op verschillende manieren”, zo reageert Tiktok maandag. Er wordt onder meer gewezen op het eerste amendement, dat de vrijheid van meningsuiting garandeert.

Eerder hadden ook gebruikers al aangekondigd dat ze het verbod op de videoapp zouden aanvechten voor de rechtbank.

Tiktok, dat in handen is van het Chinese ByteDance, staat in de VS onder zware druk. Er loopt al maanden een onderzoek dat tot een landelijk verbod op Tiktok kan leiden, als er geen andere eigenaar komt. Er bestaat grote bezorgdheid dat de Chinese autoriteiten en inlichtingendiensten Tiktok zouden kunnen gebruiken om informatie over Amerikanen te verzamelen en om hen politiek te beïnvloeden.

In verschillende landen werd Tiktok al verboden op overheidstoestellen, ook in de Verenigde Staten.