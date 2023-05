Twee Brusselse festivals hoeven zich niet te houden aan geluidsnormen: “We maken uitzondering”

De Brusselse festivals Couleur Café en CORE Festival hoeven zich dit jaar niet te houden aan de geluidsnormen. Dat heeft burgemeester Philippe Close (PS) maandag gezegd in de Brusselse gemeenteraad, aldus VRT NWS.

CORE Festival (27 en 28 mei) en Couleur Café (23 tot 25 juni) vinden allebei plaats in het Ossegempark. Veel buurtbewoners maken zich zorgen om mogelijke geluidsoverlast. Het is dan ook verrassend dat burgemeester Close maandagavond in de Brusselse gemeenteraad bevestigde dat beide festivals zich dit jaar niet hoeven te houden aan de geluidsnormen, al lichtte hij niet toe waarom die beslissing genomen werd. “Wij maken een uitzondering voor deze festivals en doen hier niets onwettig mee”, klonk het formeel.