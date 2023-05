Auteur E. Jean Carroll dient nieuwe klacht in tegen Trump wegens smaad

Dat melden Amerikaanse media maandag, op basis van gerechtelijke documenten. De nieuwe klacht is een gevolg van een interview dat Trump kort na zijn veroordeling heeft gegeven.

De intussen 79-jarige Carroll zegt dat Trump haar midden jaren negentig in een pashokje van het luxewarenhuis Bergdorf Goodman in Manhattan heeft verkracht. Vervolgens zou hij haar reputatie geschaad hebben door te beweren dat zij het verhaal verzonnen heeft. Een rechtbank in New York veroordeelde Trump op 9 mei voor seksueel misbruik en smaad. Trump had zich volgens de jury ook schuldig gemaakt aan geweld. Hij moet een schadevergoeding van 5 miljoen dollar (4,6 miljoen euro) betalen aan het slachtoffer.

Eén dag na die veroordeling verklaarde Trump in een interview met de nieuwszender CNN, tijdens een zogenaamd ‘Town Hall’-evenement, opnieuw dat Carroll het hele verhaal heeft verzonnen. Hij beweerde dat hij de schrijfster nooit had ontmoet en noemde haar ook “gestoord”.

Die uitspraken leiden dus tot een nieuwe gerechtelijke klacht tegen de ex-president. Carroll vraagt volgens Amerikaanse media een “zeer aanzienlijke” schadevergoeding “om Trump te straffen” en om nieuwe beledigende uitspraken te voorkomen.