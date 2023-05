Wim De Decker, kampioenenmaker in 2017, hoopt dat Antwerp zondag de klus klaart: “Standbeeld voor Mark van Bommel en mij zou niet verkeerd zijn”

Nauwelijks zes jaar na de titel in tweede klasse kan Antwerp zondag ook in 1A de hoofdvogel afschieten. Grondlegger van dit succes is in zekere mate Wim De Decker (41), die de club na dertien donkere jaren (twaalf plus één in Antwerpjargon) weer naar het hoogste niveau bracht. “In zestien jaar profvoetbal maakte ik veel mee, maar de impact van de titel als trainer met Antwerp was duizend maal groter.”