Child Focus wil weten hoe we reageren als we op het internet foto’s van seksueel misbruik vinden

Hoe reageren mensen als ze op het internet met beelden van seksueel misbruik worden geconfronteerd. Klikken ze die snel weg en zwijgen ze er verder over? Of maken ze er melding van? Child Focus en Universiteit Antwerpen gaan dat voor het eerst onderzoeken aan de hand van getuigenissen.

Jaar na jaar stijgt het aantal seksuele misbruikbeelden van kinderen op het internet. In 2022 kreeg Child Focus er bijna 1.500 meldingen over binnen. Een zware onderschatting, zo wordt vermoed. Omdat velen het niet melden, vaak uit schaamtegevoel. Niet iedereen wil toegeven dat hij/zij pikante beelden bekijkt op het internet. En al zeker niet als er ook jongeren of zelfs minderjarigen op te zien zijn.

Samen met Universiteit Antwerpen wil Child Focus nu onderzoeken wat mensen motiveert om misbruikbeelden (al dan niet) te melden.

“Dit onderzoek is zeer belangrijk voor Child Focus om de gebruikerservaring van ons burgerlijk meldpunt www.misbruikbeelden.be te verbeteren. We willen de drempel zo laag mogelijk houden zodat iedereen op een eenvoudige manier seksuele misbruikbeelden van kinderen (anoniem) kan melden. Zo kunnen deze beelden zo snel mogelijk geanalyseerd en offline gehaald worden”, zegt Heidi De Pauw, algemeen directeur bij Child Focus.

De Deense wetenschapster Sidsel Harder voert het onderzoek uit. Zij is een internationale experte, werkt al rond het thema van seksuele beelden en deed al een gelijkaardig onderzoek in eigen land.

“Wanneer je tijdens het surfen beelden van misbruik tegenkomt, kan je dat als een schok ervaren”, legt Harder uit. “Wij willen te weten komen waarom je beslist om het al dan niet te melden. Op de problematiek rust uiteraard een zeker taboe: het is niet vanzelfsprekend om er over te gaan praten met je ouders of met vrienden. Nochtans is het belangrijk om een goed zicht te krijgen op de manier waarop iemand reageert na het zien van dergelijke beelden.”

Heel concreet zoekt Sidsel Harder mensen die via Teams een interview over het thema willen geven. Dat kan in het Nederlands, het Frans of het Engels en duurt ongeveer een uur. Deelnemers krijgen als vergoeding een cadeaubon van dertig euro. Belangrijk: het interview kan volledig anoniem, benadrukt Peter De Meyer van Universiteit Antwerpen.

Wil je meedoen en zo bijdragen tot een veiliger internet? Stuur dan een mailtje naar interviewchildfocus@proton.me