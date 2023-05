Actiegroep die banden van SUV’s plat zet, slaat opnieuw toe bij minstens 14 wagens: “Jij bent het niet, het is jouw auto”

© IF

Geen aangename ontdekking voor buurtbewoners van de Gentse stationsbuurt. Klimaatactiegroep Tyre Extinguishers sloeg opnieuw toe en zette de banden van verschillende SUV’s plat. “Het is niet persoonlijk. Jij bent het niet, het is jouw auto”, klinkt het bij de groep.

Het is de derde keer op korte tijd dat de Tyre Extinguishers de banden van SUV’s plat zet. In de nacht van maandag op dinsdag lieten ze banden van SUV’s in de Sportstraat en de Aaigemstraat leeglopen.

Woordvoerder Matto Langeraert van de Gentse politie bevestigt dat de groep weer actief was. “We hebben tot nu toe veertien meldingen van bewoners wiens banden werden plat gezet binnengekregen”, zegt hij. “Er is geen sprake van andere schade.”

De groep wil de sociale en ecologische schade van zware SUV’s aankaarten en vindt dat er geen reclame meer gemaakt mag worden voor SUV’s en dat de overheid ze zwaarder moet belasten. “We hebben internationaal al 10.000 banden van SUV’s plat gezet”, vertelde een van de activisten.

Niet de eerste keer

Midden april trokken de Tyre Extinguishers ook al door de Gentse binnenstad. Toen hadden ze de banden van veertig SUV’s langs de Coupure plat gezet. “SUV’s zijn een stuk zwaarder dan gewone stadswagens en stoten daardoor ook veel meer CO₂ uit”, zei een actievoerder toen.

Ook eind maart waren ze actief op verschillende plekken in Gent. Toen liepen vooral klachten binnen uit de Krijgslaan. Maar de groep sloeg ook al toe in Brussel waar bijna tweehonderd banden van SUV’s plat stonden.