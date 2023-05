“Het was bijna beestachtig”: vrouw sluit haar vriend 30 uur lang op en ranselt hem af met boksbeugel en matrak

Een 39-jarige vrouw uit Houthulst heeft drie jaar effectieve celstraf gekregen omdat zij en twee kompanen in januari haar eigen toenmalige vriend 30 uren gijzelden in een huis in Diksmuide en zwaar mishandelden. De vrouw bewerkte de man tot bloedens toe met een matrak en boksbeugel en liet een kompaan alles filmen. “Je ging bijna beestachtig tekeer en hebt een totaal misprijzen voor het slachtoffer”, motiveerde de rechter. De twee kompanen kregen ook celstraffen.

Het was even alle hens aan dek toen een gewonde man op 10 januari binnenstapte bij de politie van Diksmuide. De man was in de war en stond te trillen op zijn benen. Hij had verwondingen met gedroogd bloed in zijn gezicht en op zijn benen, knieën en onderrug. “Ik ben net 30 uur vastgehouden en mishandeld door mijn vriendin in een woning in de Reuzemolenstraat in het centrum van Diksmuide”, zegt slachtoffer M.D. uit Roeselare. “Ik moest me verplicht uitkleden, kreeg geen eten of drinken en werd geslagen met een matrak en boksbeugel. Ze beroofden me ook van mijn GSM, sleutels en portefeuille.”

Speciale eenheden

Het slachtoffer noemde niet alleen de naam van V.C. (39) , zijn toenmalige vriendin, maar ook die van Y.T. (39) en S.B. (32). Allen zijn gekend bij de politie voor talrijke veroordelingen. Zo heeft V.C. al 16 veroordelingen op haar strafblad, Y.T. liefst 29 en S.B. 7. De alarmbellen gingen dan ook af bij de politie, te meer er sprake was van wapengebruik.

Er werd een grote actie opgezet waarbij zelfs de speciale eenheden ter plaatse kwamen. Zij hielden huiszoekingen in het centrum van Diksmuide maar in de Reuzemolenstraat, waar de mishandeling plaatsvond, was iedereen al gevlucht. Het drietal kon later die nacht alsnog opgepakt worden. Ze moesten zich voor de rechter verantwoorden voor onder meer onmenselijke behandeling, vrijheidsberoving, slagen en verwondingen, bezit van drugs en inbreuken op de wapenwet. (lees verder onder de foto)

De politie Polder was een ganse nacht bezig met de actie. — © jhm

Gefilmd om te kleineren

“De beelden werden gefilmd door de 39-jarige Y.T.”, sprak de procureur. “Wat ons toelaat een goed zicht te krijgen. Het slachtoffer werd in de woning vastgehouden en kreeg heel wat klappen van V.C. Ze gebruikte daarvoor een wapenstok en boksbeugel. Ze bedreigde hem ook met de dood en zei dat er best een begrafenisondernemer werd gebeld.”

“Y.T. filmde alles en wou de beelden van het slachtoffer, dat in zijn boxershort zat, gebruiken om hem extra te kleineren. S.B., de derde man in het verhaal, bleef voor de deur staan opdat het slachtoffer niet kon ontsnappen. Hij pleegde schuldig verzuim. Allen hadden ze een nieuw soort drugs gebruikt, ook in het bijzijn van minderjarigen: flakka”, aldus de procureur.

Beestachtig te keer

De advocaten van V.C. en Y.T., die intussen zelf een relatie hebben, vroegen om mildheid en ontkenden dat ze de man gevangen hielden. Volgens hen kon het slachtoffer op elk moment gaan wanneer hij wilde. V.C. legde de schuld voor haar onmenselijke handelen dan weer bij het slachtoffer zelf. Ze beweerde immers dat hij haar de drugs flakka toediende, waardoor ze agressief werd. En dat ze zelf eerder slachtoffer werd van partnergeweld.

De rechter veegde dat allemaal van tafel. “Het druggebruik van V.C. en het gedrag van het slachtoffer tijdens hun relatie is geen excuus om deze feiten te plegen. Je ging bijna beestachtig te keer. Een totaal gebrek aan zelfbeheersing en misprijzen voor het slachtoffer.” De straffen zijn daarom niet min: V.C. kreeg drie jaar effectief. Y.T. kreeg 30 maanden cel waarvan 20 met uitstel en S.B., die verstek liet, kreeg twee jaar cel.