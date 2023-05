Gewogen en te licht bevonden: “Ajax laat toptalent Lorenzo Lucca weer naar Italië vertrekken”

De dagen van Lorenzo Lucca in de Johan Cruijff Arena lijken geteld. De 22-jarige Italiaan kwam afgelopen zomer op voorspraak van Alfred Schreuder naar Ajax, maar overtuigen deed hij daar niet. Lucca kwam niet tijdens zijn huurperiode niet verder dan twee doelpunten in dertien optredens.

Lorenzo Lucca streek afgelopen zomer neer in Amsterdam. De Italiaan maakte voordien indruk bij de Italiaanse tweedeklasser Pisa en kon zo op heel wat interesse rekenen. Ajax trok uiteindelijk aan het langste eind. De Amsterdammers slaagden erin om Lucca te huren met een aankoopoptie van tien miljoen euro.

Tot een definitieve overgang komt het echter niet. Dat weet het Italiaanse Quotidiano Sportivo Pisa. Lucca slaagde er niet in de criticasters te overtuigen en keert zo dus terug naar Pisa. Al is het nog maar de vraag of de getalenteerde spits zin heeft in een avontuur in de Italiaanse tweede klasse.

Volgens de lokale krant zouden Sassuolo, Bologna en AC Milan interessen tonen, al liet Lucca eerder al verstaan liever in het buitenland aan de slag te gaan.