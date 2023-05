Overleg bij Delhaize levert opnieuw niets op: “Ze willen geen millimeter ‘bougeren’ en niets wijzigen”

Vakbonden en directie bij winkelketen Delhaize hebben dinsdag opnieuw samengezeten in Zellik. De vergadering, de maandelijkse gewone ondernemingsraad, leverde andermaal geen doorbraak op in het dossier rond de plannen om de 128 Belgische winkels in eigen beheer te verzelfstandigen. Dat verklaarden de vakbonden na afloop.

De vergadering was dinsdagochtend omstreeks 9 uur van start gegaan, rond 11.45 uur kwamen de secretarissen en afgevaardigden van de drie vakbondsfamilies naar buiten. “Er valt niet veel melden, eerdere beloftes werden herhaald”, verklaarde Jan De Weghe van ABVV-BBTK na afloop. “Het ligt er vingerdik op dat ze niet bereid zijn om overleg te plegen”, aldus de vakbondssecretaris. “Ze willen geen millimeter ‘bougeren’ en niets wijzigen. Punt aan de lijn.”

Idem bij Wilson Wellens van ACLVB. “Het was een teleurstelling.” De directie blijft de eigen plannen doorduwen, hekelde hij. “Heel paternalistisch”, omschrijft hij het, omdat de directie volgens hem gewoon blijft zeggen dat dit het juiste plan is.

Volgens Wellens had de directie een document bij zich, een bijvoegsel bij het contract in het kader van de franchisering. Maar er staan bijvoorbeeld “geen tewerkstellingsgaranties in”. In het document is ook geen plaats voor de handtekening van de franchisenemer, voegt hij eraan toe. Een “juridische lege doos”. “Dit creëert zoveel frustratie, dat de mensen boos worden.” De Vlaamse christelijke bediendebond wilde na afloop geen commentaar kwijt over de gesprekken.

Protest

Een dertigtal medewerkers uit Delhaizes distributiecentrum in Zellik (Asse), nabij Brussel, kwam dinsdagochtend een tijdje solidariteit tonen met de winkelmedewerkers, maar ook hun eigen ongerustheid uiten. “We willen garanties, logistiek in gevaar”, scandeerden ze meermaals.

De directie garandeert bij de overname van de winkels door zelfstandige uitbaters het behoud van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de 9.000 betrokken werknemers, maar daar plaatsen de bonden grote vraagtekens bij.