Alarmerend hoge concentraties gevaarlijke stoffen in e-sigaretten, blijkt uit Brits onderzoek: “Zouden niet verkocht mogen worden”

De BBC liet achttien e-sigaretten van Britse scholieren analyseren in een laboratorium. Daaruit blijkt dat de rokers veel meer lood, nikkel en chroom binnenkrijgen dan dat veilig is. Sommige modellen hebben ook gevaarlijke chemicaliën die in normale sigaretten zitten. Veel van deze e-sigaretten zijn ook nog illegaal en dus op geen enkele manier gecontroleerd voordat ze het land binnen zijn gekomen.

“In de 15 jaar dat ik analyseer heb ik nog nooit lood ergens in gezien”, zegt laborant David Lawson. “Geen van deze zouden verkocht mogen worden. Ze breken alle regels op het gebied van toegestaan metaal. Het zijn de ergste resultaten die ik heb gezien.” Zo bevatten de e-sigaretten die op markeerstiften lijken 2,4 keer meer lood dan veilig is. Bij nikkel en chroom ligt dat getal nog hoger, met respectievelijk 9,6 en 6,6 keer meer dan veilig is. De laboranten dachten eerst dat dit kwam doordat de e-sigaret verhit wordt, maar uit de analyse blijkt dat dit in de vloeistof zit.

Een reden tot zorg voor Britse middelbare scholen, want volgens de Wereldgezondheidsorganisatie kan blootstelling aan deze metalen de hersenontwikkeling van kinderen beïnvloeden. Dat terwijl vapen juist populairder wordt bij Engelse scholieren en illegale e-sigaretten steeds meer worden verkocht. Dit is niet alleen een Brits probleem, ook in België vapen jongeren steeds meer. Hierdoor kunnen ze een nicotineverslaving ontwikkelen.