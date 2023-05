Nog drie arrestaties na mislukte staatsgreep in Duitsland

Prins Heinrich XIII Reuss bij zijn arrestatie in december 2022. — © AP

In Duitsland hebben de speurders drie mensen opgepakt in het onderzoek naar de mislukte staatsgreep door rechts-extremisten van eind vorig jaar. Het zou gaan om medestanders van het vermoedelijke brein achter de plannen, de adellijke vastgoedhandelaar prins Heinrich XIII Reuss.

Volgens het federale parket werden maandagavond twee personen – een man en een vrouw – opgepakt in Baden-Württemberg, en werd ook in Nedersaksen werd een man gearresteerd. Het trio wordt beschuldigd van lidmaatschap van een terroristische organisatie, aldus het parket dinsdag. Dat bevestigde daarmee eerdere berichten van onder andere het tijdschrift Der Spiegel en televisiezender ARD. Een van de twee mannen zit sinds maandag in hechtenis, de andere twee verdachten verschijnen dinsdag voor de onderzoeksrechter.

Eind 2022 raakte bekend dat een extreemrechtse splintergroepering die de Duitse regering niet als wettig erkent, de macht wilde grijpen en een nieuw Duits leger wilde opzetten. De zogenaamde “Rijksburgers” zouden het plan hebben opgevat om een gewapende overval te plegen op de Bondsdag. Volgens het Duitse gerecht ging het om een uiterst gevaarlijke stroming. In december werden al 25 verdachten opgepakt, onder wie voormalige officieren en politieagenten. Tegen andere personen loopt nog een onderzoek.