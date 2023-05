Bijna 2.800 nieuwe sociale woningen in Vlaanderen in 2022

In Vlaanderen zijn er vorig jaar 2.792 nieuwe sociale woningen gerealiseerd. In totaal werd er daarvoor 685 miljoen euro aan leningen verstrekt aan de verschillende woonmaatschappijen. Dat blijkt uit cijfers van het agentschap Wonen In Vlaanderen. Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) is tevreden.

De sociale huisvestingssector in Vlaanderen zit in een grote overgangsperiode. Er loopt een grote fusieoperatie waarbij de sector hervormd wordt van een werkveld met 136 sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren naar 42 woonmaatschappijen. Die fusieoperatie moet tegen 1 juli 2023 afgerond zijn. Tegelijk zijn op Vlaams niveau Wonen-Vlaanderen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) sinds begin dit jaar gefuseerd tot Wonen in Vlaanderen.

Tegen de achtergrond van die fusiebewegingen zijn er vorig jaar in Vlaanderen 2.792 nieuwe sociale woningen gerealiseerd. Het gaat om 1.299 nieuwe sociale huurwoningen (nieuwbouw, vervangbouw of totaalrenovatie) en 396 koopwoningen. Bij de sociale verhuurkantoren zijn er 1.097 nieuwe woningen verhuurd.

Volgens minister van Wonen Matthias Diependaele zijn er voor die woningen 685 miljoen euro aan leningen afgesloten of een toename met 24,6 miljoen euro. “Op basis van de relatief lage indicaties die we in de eerste jaarhelft van 2022 hadden, kunnen we stellen dat de bouw van nieuwe woningen door de woonmaatschappijen zich goed heeft hersteld. Qua besteed budget zitten we nu heel dicht bij het historische gemiddelde dat de sector van de sociale huisvesting aankan qua budget, zijnde 700 miljoen. Nu dat een deel van de fusies is afgerond en het resterende deel volgt op 1 juli, zou deze herstellende trend zich moeten verder zetten.”

Vlaams parlementslid Maxim Veys (Vooruit) deelt het optimisme van de minister niet. Hij klaagt al langer aan dat de budgetten voor sociale woningbouw onvoldoende besteed geraken. Van het beschikbare budget van 1.846 miljoen euro is er in de eerste drie maanden van dit jaar nog maar 153 miljoen euro uitgegeven, omgerekend 8,3 procent. Tegen dit tempo raakt ook dit jaar 1,2 miljard euro niet uitgegeven, zo geeft het Vooruit-parlementslid aan in De Standaard. “Minister Diependaele zit ook dit jaar weer op een zak van een miljard euro die hij niet inzet. Het is hoog tijd voor actie”, aldus Veys.

Volgens minister Diependaele is er wel degelijk sprake van een “licht positieve opwaartse trend”. Zo is de 153 miljoen in het eerste kwartaal van dit jaar een verbetering tegenover de 128 miljoen tijdens de eerste drie maanden van vorig jaar. De N-VA-minister rekent er ook op dat de positieve trend zich doorzet na de hervorming van de sector. “Nadien kan men met sterkere organisaties hopelijk sneller en meer vooruitgang boeken”, klinkt het.

Uit de cijfers van Wonen in Vlaanderen blijkt verder dat de Vlaamse overheid vorig jaar voor 94 miljoen euro aan huursubsidies- en premies heeft uitgekeerd. Wie verhuist van een onbewoonbare, ongeschikte of onaangepaste woning naar een geschikte woning, kan daarvoor een huursubsidie krijgen. Vorig jaar kregen 24.790 Vlamingen in totaal 52,5 miljoen euro aan huursubsidies. Tegenover 2018 is dat een stijging met 42 procent.

Ook het aantal huurpremies zit in de lift. De huurpremie wordt uitgereikt aan gezinnen die minstens vier jaar ononderbroken op de wachtlijst voor een sociale huurwoning staan. De premie bedroeg vorig jaar gemiddeld 177 euro per maand. Vorig jaar werd voor 41,5 miljoen euro aan premies uitgereikt aan 22.503 kandidaat sociale huurders. Het jaar voordien ging het nog om een bedrag van 37,2 miljoen euro voor 20.909 kandidaat sociale huurders.