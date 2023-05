Zes doden bij aanval op terrein van Hongaars bedrijf in Pakistan

Een vijftigtal aanvallers viel de site van de Hongaarse groep MOL in het district Hangu rond middernacht binnen, aldus de lokale politiechef Asif Bahadur. “Ze waren gewapend met zware en lichte wapens en vuurden mortiergranaten af. Zes leden van het veiligheidspersoneel kwamen daarbij om aan de hoofdingang”, zegt Bahadur. De aangevallen site ligt heel geïsoleerd en vlakbij de grens met Afghanistan.

Vier slachtoffers behoorden tot de Frontier Constabulary, een paramilitaire eenheid van de politie. Twee mannen waren veiligheidsagenten van een privébedrijf. “De schoten zijn gedurende een uur over en weer gegaan. De politie is er uiteindelijk in geslaagd de aanvallers te verdrijven”, vervolgt Bahadur. Volgens hem is de aanval het werk van de Pakistaanse taliban, Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP). De aanval werd nog niet opgeëist.

MOL heeft sinds 1999 een site in Pakistan en stelt er zo’n 400 mensen te werk. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd op de gebeurtenissen. Een woordvoerder van de Hongaarse ambassade zegt de informatie af te wachten en te zullen evalueren. Voorlopig werd nog geen enkele diplomatieke actie ondernomen.

Na de invasie van Afghanistan door de Verenigde Staten en hun NAVO-bondgenoten in 2001 werd het gebied het toneel van talrijke offensieven door het Pakistaanse leger en aanvallen van Amerikaanse drones om de opstandelingen die banden hadden met het Al-Qaïda-netwerk en de taliban te verdrijven.

Pakistan wordt sinds enkele maanden, met name sinds de terugkeer van de taliban in Kaboel aan de macht in augustus 2021, geconfronteerd met een verslechtering van de veiligheid, voornamelijk in de grensregio’s van Afghanistan. De meeste aanslagen worden uitgevoerd door de TTP, een groep die losstaat van de Afghaanse taliban, maar gedreven wordt door dezelfde islamitische ideologie.

Pakistan verwijt de Afghaanse taliban dat ze TTP toelaten aanvallen vanop Afghaans grondgebied tegen Pakistan te plannen. De Afghaanse taliban ontkennen echter dat dit gebeurt.