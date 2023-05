Koffieprijs blijft stijgen naar hoogste niveau in vijftien jaar

De prijs van robusta-koffie blijft stijgen, naar het hoogste niveau in vijftien jaar tijd. Terwijl de vraag naar de koffiesoort groot is, blijft de bevoorrading krap.

Op de Londense termijnmarkt is de prijs voor robusta-koffiebonen gestegen naar 2.765 dollar per ton. Het is al van 2008 geleden dat koffie zo duur werd betaald.

Robusta wordt duurder omdat grote producenten zoals Vietnam en Brazilië naar verwachting minder zullen produceren. Idem voor Indonesië, waar zware regenval de kwaliteit van de bonen aantast. Tegelijk neemt de vraag naar de variant toe, omdat die goedkoper is dan arabica. Robusta wordt vooral gebruikt voor instantkoffie en espresso.