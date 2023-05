Verharde oppervlakte in Vlaanderen lijkt na jarenlange toename te stabiliseren

Vlaanderen is één van de meest verharde gebieden van Europa. Door die verharding loopt Vlaanderen een groter risico op wateroverlast. Uit cijfers van Statistiek Vlaanderen blijkt dat de verharding in Vlaanderen de voorbije tien jaar stelselmatig is blijven toenemen, maar dat de situatie de laatste jaren stabiliseert. Zo was in 2013 14,2 procent van de oppervlakte, omgerekend 192.570 ha, verhard. In 2020 was dat gestegen naar 15,3 procent of 207.780 hectare, een extra verharding dus van 14.830 ha.

In 2021 bleef het cijfer stabiel op 15,3 procent of 207.400 ha en de voorlopige cijfers van 2022 tonen een lichte daling naar 15,1 procent of 205.900. Er vindt in Vlaanderen wel ontharding plaats, maar het aandeel verharding ligt meestal hoger, met uitzondering van de jaren 2017, 2021 en (volgens de voorlopige cijfers) 2022.

Volgens Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir lijkt de “kentering” wel ingezet. Zij noemt het een goede zaak dat het “het besef groeit dat extra verharding niet altijd nodig is en ontharding vaak mogelijk is”. “Maar toch is de weg nog lang”, zegt de N-VA-minister.

Demir verwijst naar de initiatieven die genomen zijn om extra verharding te vermijden en ontharding te stimuleren. “Zo kwam er een vergunningsvrijstelling voor ontharding om de drempel te verlagen, investeren we ongezien veel in ontharding via de Blue Deal, mogen lokale besturen vanaf netto geen extra harde bestemmingen realiseren via uitvoeringsplannen én hopelijk keurt het parlement ook spoedig onze bescherming van 12.000 ha woonreservegebieden goed”.

Groen: “Tevredenheid is gewoon misplaatst”

Voor oppositiepartij Groen gaan de inspanningen van de Vlaamse regering niet snel en niet ver genoeg. “Minister Demir moet structureel ontharden. Tegen 2050 moet er 8.000 hectare onthard zijn. Tevreden zijn met een minder snelle groei in de verhardingscijfers is gewoon misplaatst”, zegt Groen-fractieleider Mieke Schauvliege.

Volgens haar heeft de Vlaamse regering geen duidelijk plan om die onthardingsdoelstelling te bereiken. “In het klimaatplan is de doelstelling opgenomen om 1 vierkante meter per Vlaming te ontharden. Dat is 6 miljoen vierkante meter ofwel 600 hectare tegen 2030. Dat is ver weg van de 8.000 hectare die de regering moet halen”, aldus Schauvliege.