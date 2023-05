Belgische shoppers vinden na corona hun weg niet terug naar winkelgebieden

Het aantal passanten in winkelgebieden herstelt moeizaam van de coronacrisis. Op de zes punten waar onderzoeksbureau Locatus dit voorjaar tellingen deed in België, ging het aantal voorbijgangers erop achteruit ten opzichte van de voorbije steekproeven. Nederland ziet wel een geleidelijke stijging.

In 53 winkelgebieden in Nederland, België en Luxemburg ging het gemiddeld aantal voorbijgangers samen met 6 procent omhoog dit voorjaar. Toch liggen de cijfers nog steeds 40 procent lager dan voor het uitbreken van de coronacrisis. België herstelt opvallend trager dan de buurlanden. In maart en april deed Locatus tellingen in de drukste punten van Hasselt, Lier, Knokke, Bergen, Sint-Truiden en Wijnegem. Daaruit bleek dat de aantallen er nog op achteruit zijn gegaan.

Toch is niet enkel de pandemie verantwoordelijk voor de daling. In 2019 liepen bijna 15 procent minder mensen door de winkelgebieden dan 2011, omwille van het toen al kleiner aantal winkels in de stadscentra. Volgens voorspellingen zou het aantal passanten nu tussen de 75 en 80 procent van 2011 hebben gelegen, was er geen sprake van corona geweest. In werkelijkheid is dat tegenwoordig ongeveer 50 procent.

Locatus herinnert eraan dat de temperaturen ten tijde van de tellingen nog te laag waren voor terrassenweer. Ook dat heeft winkelaars uit de centra geweerd. Ten slotte spelen ook lokale ontwikkelingen een rol. Zo is het centrum van Hasselt uitgebreid met Quartier Bleu, waardoor voorbijgangers meer gespreid worden en de drukste plekken minder druk zijn.