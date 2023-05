Rechtbank bevestigt boete voor Telenet wegens onvoldoende beschermen infrastructuur

Telenet moet aan telecomregulator BIPT een boete betalen van 150.000 euro omdat het een belangrijk netwerkknooppunt, een gebouw in Roeselare, onvoldoende beveiligde. Aanvankelijk bedroeg de boete 190.000 euro, maar de telecomoperator kreeg korting in beroep.

In de publiek gemaakte uitspraak van het Marktenhof, bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van regulatoren, is de locatie van de kritieke infrastructuur weggehaald, maar uit de opgesomde feiten blijkt dat het gaat om een technisch gebouw in het West-Vlaamse Roeselare.

Dat gebouw was begin april 2021 deels ingestort. Telenet liet er een tent over plaatsen om de nog werkende apparatuur tegen weer en wind te beschutten. De herstellingen lieten daarna lang op zich wachten, onder meer omdat de gerechtsdeskundige eerst zijn werk moest kunnen doen.

Daardoor moest het gebouw op 18 februari 2022 in kwetsbare staat storm Eunice trotseren. Volgens telecomregulator BIPT beveiligde Telenet de site toen onvoldoende tegen stormschade. Bovendien stelden twee BIPT-medewerkers enkele dagen later vast dat de fysieke toegang tot de installaties niet goed was beveiligd.

Telenet ging in beroep tegen de boete, maar het Marktenhof bevestigde op 10 mei de vaststellingen van het BIPT: er bestond wel degelijk een risico dat, als de tent zou wegwaaien, het gebouw en de infrastructuur beschadigd zouden raken. Wel zag het hof verzachtende omstandigheden waardoor de boete met 40.000 euro kon worden verlaagd.

De rechtbank bevestigde het belang van het netwerkknooppunt in Roeselare. Er zijn onder meer vijftien ziekenhuizen, een callcenter en een brandweerzone van afhankelijk.