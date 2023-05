Toptransfer in de maak? “Manchester United wil Neymar naar Old Trafford halen”

Neymar heeft zijn wens om te vertrekken bij PSG nog niet openlijk uitgedrukt, maar zou naar verluidt wel openstaan voor een nieuw avontuur. De 31-jarige Braziliaan heeft er niet bepaald zijn beste seizoen opzitten en voelt dat de sfeer stilaan omslaat. Les Parisiens gaven vorige zomer Kylian Mbappé nog een monstercontract, waarmee de Franse ster enorm veel invloed kreeg binnen de club. De blessuregevoelige Neymar, die in 2017 als een held onthaald werd, verdwijnt meer en meer naar de achtergrond. Maar ook de supporters beginnen zich stilaan tegen de Braziliaan te keren. Enkele weken geleden verzamelde een groep ‘Ultras’ nog voor het huis van Neymar met de eis dat hij zou vertrekken.

Braziliaanse invloed bij ManU

Engelse media geloven er niet meteen in, maar volgens het Franse L’Equipe zou Manchester United de Braziliaan wel degelijk een reddingsboei willen toegooien. Vooral Casemiro speelt een belangrijke rol in de transfersaga. De teamgenoot van Neymar bij de Seleção probeert Erik ten Hag te overtuigen van het project. Wat dit zou kunnen betekenen voor Anthony, die vorige zomer overkwam van Ajax voor bijna 100 miljoen euro, is nog onduidelijk. De Braziliaan presteert vrij ondermaats in zijn eerste Premier League-seizoen en zal misschien wel plaats moeten ruimen voor zijn landgenoot.

Neymar binnenhalen zou vanzelfsprekend een dure investering worden. De nummer 10 van PSG verdient iets minder dan vier miljoen euro per maand in de Franse hoofdstad en ligt nog tot 2025 onder contract. Geïnteresseerde clubs zullen dus ook rekening moeten houden met een aanzienlijke transfersom. Het totale prijskaartje zorgt er dus voor dat niet elke topclub Neymar zomaar kan binnenhalen. Ook daarom lijkt Manchester een van de meest reële bestemmingen. De club is bezig aan een opmars onder trainer Erik ten Hag en zal volgend seizoen hoogstwaarschijnlijk weer in de Champions League aantreden. Bij United lijken ze vooralsnog de voorkeur te geven aan een leenbeurt met aankoopoptie, maar in Parijs willen ze liever een definitieve transfer afsluiten, moest Neymar na zes seizoenen de club willen verlaten.

Neymar speelde 173 wedstrijden voor de Franse topclub, waarin hij 118 keer de weg naar doel vond en 77 assists gaf. De Braziliaan ligt wel al sinds februari weer in de lappenmand. Zijn fysieke paraatheid zal een belangrijke rol spelen in een mogelijke overstap.