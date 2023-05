Italië maakt honderd miljoen euro noodhulp vrij voor overstroomde regio’s

De Italiaanse regering deblokkeert noodfondsen voor de regio’s in het noordoosten van het land die zwaar werden getroffen door overstromingen. Het noodweer kostte inmiddels aan veertien mensen het leven en dreef tienduizenden mensen uit hun woningen. Ook heel wat landbouwterreinen staan blank.

In een eerste fase zou de regering van Giorgia Meloni minstens 100 miljoen euro aan noodhulp vrijmaken voor de getroffen zones in Emilia-Romagna, een regio die wordt beschouwd als de “boomgaard van Italië”, en waar de voorlopig nog niet becijferde schade wellicht een recordhoogte zal bereiken.

Vorige week viel in amper 36 uur zo veel regen als normaal gezien op zes maanden tijd. Dat zorgde ervoor dat een twintigtal rivieren uit hun oevers traden en heel wat straten en landbouwgrond in modderstromen veranderden. De watermassa legde ook veertien oude bommen bloot, die door de ontmijningsdienst van het leger werden opgeruimd. De landbouwvereniging Coldiretti waarschuwde er al voor dat de verloren geraakte oorlogstuigen voor explosies zouden kunnen zorgen op de velden, onder andere wanneer ze in aanraking komen met tractoren.

Naast het verlies aan mensenlevens heeft Emilia-Romagna – een van de rijkste regio’s van Italië, die op zichzelf alleen al goed is voor bijna 10 procent van het bruto binnenlands product – ook een enorme economische schade geleden. Alleen al voor de infrastructuur zouden de herstelkosten meer dan 620 miljoen bedragen, en volgens de boerenbond Confagricoltura moeten ook minstens tien miljoen fruitbomen worden gerooid. Verwacht wordt dat de totale schade kan oplopen tot miljarden euro’s.