Alweer hommeles in 1B: Virton sleept Lommel voor de rechtbank wegens “financiële fraude bij licentie”

Royal Excelsior Virton legt zich niet zomaar neer bij de degradatie uit de Challenger Pro League. De Luxemburgers trekken nu naar de rechtbank omdat het de licentie van SK Lommel, dat in handen is van de City Football Group, niet aanvaardt. De club wil ondertussen wel actief blijven in de Challenger Pro League.

Virton slaagde er afgelopen seizoen niet in zich te redden in de Challenger Pro League. De Luxemburgers sprokkelden slechts veertien punten en sloten de reguliere competitie zo af op de laatste plek. Ook in de play-offs kon het de degradatie niet afwenden.

De Waalse club zou zo volgend jaar in eerste nationale moeten aantreden, maar daar willen ze bij Virton niet van weten. De club sleept nu reeksgenoot SK Lommel, dat in handen is van de City Football Group, voor de rechter. Bij Virton beweren ze namelijk dat de Limburgers hun licentie verkregen door buitenlandse subsidies. Nieuw is deze klacht niet. Eerder trok Virton ook al naar de arbitragerechtbank die verantwoordelijk is voor proflicenties. Die oordeelde echter dat de licentie van Lommel wel degelijk reglementair is.

“De beslissing in het voordeel van SK Lommel - een club die schijnbaar door buitenlandse subsidies haar licentie heeft verkregen - is in strijd met verschillende Europese wetgevingen”, aldus Virton op de clubwebsite.