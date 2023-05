Rusland zegt vanuit Oekraïne geïnfiltreerde strijders te hebben geëlimineerd

“Meer dan 70 Oekraïense terroristen, vier pantservoertuigen en vijf terreinwagens werden vernietigd”, verklaarde het Russische ministerie van Defensie dinsdag in een communiqué. Naast de grenswacht werden luchtmacht- en artillerie-eenheden ingezet om de indringers te bestrijden, klonk het. In een video toonde het ministerie vermeende luchtaanvallen op de aanvallers.

Zoals gewoonlijk gaf het ministerie geen informatie vrij over de eigen verliezen of de schade aan de eigen infrastructuur die bij die aanval werd veroorzaakt.

De gevechten die maandag uitbraken vlakbij de Oekraïense grens, duren volgens de gouverneur van Belgorod, Viatsjeslav Gladkov, intussen ook dinsdag voort. Volgens Gladkov was een “spionage- en sabotageteam” het gebied binnengedrongen. Zowel de Russische regering in Moskou als de gouverneur stelt dat Oekraïne achter de aanvallen zit. Kiev ontkent echter elke betrokkenheid en zegt dat de aanvallen het werk zijn van Russische opstandelingen die tegen president Vladimir Poetin gekant zijn.

De aanvallen werden via Telegram opgeëist door het Vrijheid van Rusland-legioen dat aan de zijde van Kiev vecht. De groep beweert ook achter eerdere incidenten in de regio te zitten. Het incident in Belgorod is de ernstigste aanval op Russisch grondgebied tot nu toe.