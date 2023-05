Minister Peeters wil geen Liège in plaats van Luik op verkeersborden: “De taalwetgeving is er om gerespecteerd te worden”

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters fluit haar administratie terug over het gebruik van wegwijzers met daarop enkel de taal van de bestemming. Volgens de Open VLD-minister is de praktijk in strijd met de taalwetgeving. Zij wil dat de vier verkeersborden in kwestie opnieuw worden aangepast, conform de taalwetgeving. “Het zal dus weer Luik en Namen worden”, zegt de minister.

De wegwijzers op het vernieuwde knooppunt Antwerpen-West, deel van de Oosterweelverbinding, leiden bestuurders naar ‘Liège’ in plaats van ‘Luik’. Dat is geen vergissing, zei Katrien Kiekens van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) eerder vandaag aan het Nieuwsblad.

“Volgens de richtlijnen die we hanteren, wordt de taal van de bestemming gebruikt om steden aan te duiden op wegwijzers langs snelwegen”, legde Kiekens uit. ­“Alleen zie je dat nog niet zo vaak omdat het geleidelijk aan wordt ingevoerd. Aanduidingen als Rijsel (Lille) of Gent (Gand) die we nu nog vaak zien, verzwaren de ­bewegwijzering zonder een ­significante meerwaarde te bieden.”

Maar bevoegd minister Lydia Peeters gaat niet akkoord en fluit haar administratie terug. Zij vraagt dat de borden opnieuw worden aangepast. “De taalwetgeving is er om gerespecteerd te worden. Ik vraag dan ook om de desbetreffende verkeersborden aan het nieuwe knooppunt Antwerpen-West dringend terug aan te passen conform de taalwetgeving. Het zal dus terug Luik en Namen worden”, schrijft ze op Twitter.

Klaarheid scheppen

Een pijnlijk gebrek aan communicatie tussen het kabinet-Peeters en het AWV? Volgens het kabinet niet. “Dit gaat om een puur operationele taak, over zulke zaken koppelt het AWV niet terug met het kabinet. De minister is bezig met beleid”, zegt de woordvoerder van minister Lydia Peeters. “Het kabinet vernam ook maar wat er gebeurd was door het artikel in het Nieuwsblad. Naar aanleiding van dat nieuws hebben we contact gehad met het AWV en heeft minister Peeters een tweet de wereld ingestuurd om klaarheid te scheppen.”

Gevraagd om een reactie op de tweet van minister Peeters erkent het AWV dat hun interne richtlijn rond de aanduiding van plaatsnamen niet conform de taalwetgeving in ons land is. “Die richtlijn is niet nieuw, ze is al ouder dan de huidige legislatuur. In Antwerpen werd ze voor de eerste en enige keer toegepast op vier verkeersborden. Het is dus een lokaal probleem”, zegt Katrien Kiekens van het AWV. “Vanmorgen hebben we samengezeten met onze juridische dienst om na te gaan of de richtlijn wel conform de Belgische taalwetgeving is. Dat blijkt dus niet zo te zijn. Omdat taalwetten ook voor ons belangrijk zijn, zullen de Franstalige aanduidingen zo snel mogelijk vervangen worden door hun Nederlandstalige varianten. Daarvoor moeten we niet de volledige borden vervangen, het valt op te lossen met stickers. Daardoor zal de kostprijs van de aanpassing ook beperkt zijn.” Wanneer de aanpassingen precies zullen gebeuren, kan de woordvoerster nog niet zeggen.