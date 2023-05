Bukayo Saka verlengt contract bij Arsenal: Engelsman blijft tot 2027 bij Londense topclub

Saka sloot op achtjarige leeftijd aan bij Arsenal en maakte op zeventienjarige leeftijd zijn debuut voor de eerste ploeg. Sindsdien is de Engelsman uitgegroeid tot één van de smaakmakers van het elftal. Saka, die zowel in het seizoen 2020/21 en 2021/22 verkozen werd tot speler van het seizoen bij Arsenal, was dit seizoen één van de exponenten van het topseizoen van The Gunners. In de Premier League was de flankspeler in 37 wedstrijden goed voor dertien doelpunten en elf assists. Arsenal leek lange tijd op weg naar de landstitel, maar die ging uiteindelijk naar Manchester City.

Bij Arsenal zijn ze verheugd met de contractverlenging van één van hun topspelers. “Het is geweldig voor de club dat Bukayo zijn contract heeft verlengd. Het behouden van onze beste jonge talenten is de sleutel tot onze verdere vooruitgang en Bukayo is een belangrijk onderdeel van ons team, nu en in de toekomst”, aldus Arsenal-coach Mikel Arteta. “Bukayo is niet alleen een fantastisch talent, hij is ook een speciaal persoon, hij is geliefd bij ons allemaal en hij siert zichzelf en zijn familie voor het harde werk en de inzet die ze allemaal hebben geleverd om tot dit niveau te komen.”