Vader van Julie Van Espen met open brief in de Kamer: “Ja, er is nog boosheid”

“Ja, er is nog boosheid.” Op die manier vatte Erik Van Espen dinsdag in de Kamer zijn toelichting aan bij de open brief die de familie van de vermoorde Julie Van Espen vier jaar na haar overlijden publiceerde. Hij hield er een pleidooi voor een stevige herziening van het tuchtrecht binnen de magistratuur, maar had ook lof voor de vele vrouwen die zich inzetten voor de strijd tegen seksueel geweld.

De 23-jarige studente Julie Van Espen werd in mei 2019 verkracht en vermoord door Steve Bakelmans (41). De verontwaardiging was groot, want Bakelmans was al tweemaal eerder veroordeeld voor verkrachting. De eerste keer was in 2004, de tweede keer in 2017. Hij kreeg toen vier jaar effectieve celstraf voor de brutale verkrachting van zijn ex, maar zijn onmiddellijke aanhouding werd niet bevolen, omdat er geen indicatie was dat hij zich aan zijn straf zou proberen te onttrekken.

Enkele weken geleden richtte de familie van Julie zich in een open brief tot alle bevoegde ministers en partijvoorzitters. Dat schrijven bevatte een reeks positieve evoluties, maar ook een aantal werkpunten. Dinsdag mocht de vader van Julie meer tekst en uitleg komen geven in de commissie Justitie. Die getuigenis was al na een kwartier afgelopen.

“Soms vragen vrienden ons wel eens of er na vier jaar ook nog boosheid is. Ja, die is er nog steeds”, stak Erik Van Espen van wal. “Wij zijn nog heel boos omdat er in de case van Julie niemand enige verantwoordelijkheid heeft opgenomen, en al zeker niet binnen de magistratuur. Veel ondersteuning hebben we niet gekregen.”

De conclusie van de familie is dan ook dat het tuchtrecht grondig moet worden bekeken. “Het loopt voor geen meter! Er zijn al weinig tuchtzaken, en al zeker niet over disfuncties.” Zo moet de minimumtermijn om een zaak in te dienen langer duren en moet flexibeler kunnen worden omgesprongen met de verjaringstermijn, vindt Van Espen. Een eerste uitdaging voor de komende legislatuur is de evaluatie van de korpschefs. Van Espen beseft dat daardoor een tweederdemeerderheid nodig is, “al leert de feedback op onze open brief dat de meeste partijen vinden dat dit moet kunnen.”

Maar naast die boosheid, wil de familie haar energie ook gebruiken om in te zetten op projecten om Justitie beter te maken. Hij somde een reeks andere maatregelen op die volgens hem nodig zijn om tragische feiten zoals die waarvan zijn dochter het slachtoffer werd, te voorkomen. Denk daarbij aan de verplichte opvolging van daders tijdens en na hun straf.

Een absolute “toprealisatie” noemde hij de zorgcentra na seksueel geweld, die in het hele land uit de startblokken zijn geschoten. Van Espen hamerde ook op het belang van blijvende sensibilisering. En hij stond erop te benadrukken dat “wij als familie de afgelopen jaren ongelooflijk veel dames zijn tegengekomen die zich met passie en idealisme inzetten voor de strijd tegen seksueel geweld. Het zijn dames met een missie”, luidde het.