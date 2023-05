Eden Hazard keert terug in Real-selectie voor wedstrijd tegen Rayo Vallecano

Hazard geraakt dus op tijd fit voor de wedstrijd tegen Rayo Vallecano. Onze 32-jarige landgenoot zal meer dan waarschijnlijk opnieuw op de bank postvatten. Tien dagen geleden mocht hij in de thuismatch tegen Getafe (1-0 zege) wel een uur meespelen. In april waren er twee korte invalbeurten. Verder hield Hazard dit voorjaar vooral de bank warm.

Real mist woensdag Vinicius Junior die zondag in Valencia in het absolute slot rood kreeg na een opstootje. Hij is geschorst. De Braziliaan werd voordien racistisch bejegend op Mestalla, een voorval dat tot een golf aan verontwaardiging leidde in binnen- en buitenland.

Thibaut Courtois is ook gewoon van de partij in de kern voor woensdag. Real Madrid zakte afgelopen weekend naar de derde plaats in de tussenstand, met een punt minder dan stadsrivaal Atlético. Er staan nog drie speeldagen op het programma in La Liga. Barcelona kroonde zich op 14 mei al tot de nieuwe kampioen in Spanje.