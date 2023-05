Komt Kevin De Bruyne dit jaar niet naar zijn eigen KDB Cup in ons land? “Het zou nog maar de tweede keer zijn”

Er zijn helaas ernstige twijfels of Kevin De Bruyne in juni naar zijn eigen KDB Cup in Drongen komt. Net in het weekend van 10 en 11 juni speelt de ster van Manchester City de finale van de Champions League. Het zou nog maar de tweede keer zijn dat de De Bruyne niet naar zijn eigen toernooi komt.

Real Madrid, Barcelona, KAA Gent, PSG, Bayern München, Ajax, … aan top jeugdploegen geen gebrek tijdens de KDB Cup op zaterdag 10 en zondag 11 juni in Drongen. Maar de allergrootste ster zal waarschijnlijk verstek moeten laten: Kevin De Bruyne. De stervoetballer van Manchester City speelt op zaterdag 10 juni in Istanbul de finale van de Champions League tegen Inter Milaan.

“Zaterdag komt hij niet”, beseft Paul Naudts, voorzitter van de KDB Cup. “Zondag kan, maar zowel bij winst als verlies van de finale denk ik dat Kevin eerst naar Manchester vliegt. Tenzij trainer Pep Guardiola hem toelaat rechtstreeks naar België te vliegen, acht ik de kans eerder klein dat hij daarna nog naar het toernooi komt. Maar je weet nooit. De KDB Cup bestaat sinds 2016 en het zou nog maar de tweede keer zijn dat Kevin niet komt. De vorige keer was toen hij trouwde.”

Vincent Kompany

De organisatie van de KDB Cup gunt De Bruyne natuurlijk die finale en hoopt dat hij ze wint. Om hun chouchou te steunen, wordt de finale zaterdagavond op een groot scherm uitgezonden. “Dat wordt een gratis event waar ik veel volk voor verwacht”, zegt Naudts.

Andere grote namen die misschien naar Drongen komen, zijn bondscoach Domenico Tedesco en technisch directeur Frank Vercauteren. “Vincent Kompany had ook toegezegd, maar dat was voor hij wist dat Manchester City de finale ging spelen. Ook dat wordt dus koffiedik kijken.”

Brazilië

Wat er ook gebeurt, de KDB Cup is en blijft een voetbaltoernooi van wereldniveau. “Dit jaar hebben we ook twee intercontinentale ploegen”, zegt Naudts. “Palmeiras is de kampioen van Brazilië en Mamelodi Sundowns FC deed hetzelfde in Zuid-Afrika. Vorig jaar waren er in totaal 12.000 bezoekers. Als we dit jaar aan 10.000 komen, ben ik een tevreden voorzitter.”

INFO: www.kdbcup.be