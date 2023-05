Regering Jambon gaf al 1,5 miljard euro uit aan consultancy-opdrachten

Gemiddeld een half miljard euro per jaar. Of als je alles optelt van de hele legislatuur: 1,5 miljard euro. Zo veel gaf de hele Vlaamse regering al uit aan consultancy-opdrachten, blijkt uit een antwoord van minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V), toen ze de vragen over de consultancy-bezigheden van partijgenoot Jo Vandeurzen pareerde.

De oppositie reageert verbouwereerd. “Ondertussen wel de overheidsdiensten kapot besparen en kerntaken verwaarlozen”, zegt Vlaams Parlementslid Hannes Anaf (Vooruit). “Zie PFOS, zie de kinderopvang. Waanzin.”

Ook Groen-voorzitter Jeremie Vaneeckhout kan zijn oren niet geloven. “U zou met dat geld 4.000 extra Vlaamse ambtenaren kunnen aanwerven. Maar u geeft het uit langs de andere kant. Dit is een besparing op de eigen overheid, waardoor de expertise uit eigen huis verloren gaat.”

“Gigantische bedragen”, zegt Chris Janssens van Vlaams Belang. “En er is nog een jaar te gaan. Dat is buiten de perken van het toelaatbare getreden. We hebben géén slanke overheid en we hebben ook geen performante overheid.”