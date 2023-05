Heers

Remy Vandoninck (63) uit Heers is buiten levensgevaar. De arbeider raakte bij een grondverzakking bedolven onder een berg zand op een bouwwerf aan het UZ Leuven, een andere arbeider uit Zoutleeuw overleefde het niet. “Hij beseft dat hij veel geluk heeft gehad, maar is diep bedroefd over het overlijden van zijn collega”, zegt zijn zus Marina.