Hongarije schrapt ‘anti-LGBTQ-sectie’ uit controversiële klokkenluiderswet

Het Hongaarse parlement heeft dinsdag een controversiële klokkenluiderswet gewijzigd. Daardoor is het niet langer mogelijk om anoniem aangifte te doen tegen mensen die de grondwettelijke definitie van het huwelijk, gezin en geslacht niet naleven. Mensenrechtengroeperingen hadden eerder gezegd dat de oorspronkelijke wet bedoeld was om anti-LGBTQ-gevoelens aan te wakkeren.

De vorige maand aangenomen wet had de anticorruptiewetgeving in Hongarije uitgebreid en burgers in staat gesteld melding te maken van schendingen van “fundamentele waarden en rechten” uit de Hongaarse grondwet. Burgers konden daardoor “in belang van de bescherming van de Hongaarse levenswijze” anoniem aangifte doen bij de autoriteiten.

Mensenrechtenorganisaties stelden de uitbreiding van de wetgeving aan de kaak, omdat mensen daardoor ook anoniem aangifte konden doen tegen LGBTQ-personen die gehuwd waren of kinderen hadden en tegen transgenders. Het homohuwelijk en adoptie door LGBTQ-personen is in Hongarije namelijk niet opgenomen in de grondwet.

Het was de Hongaarse president Katalin Novak die had gesteld dat de oorspronkelijke wet onpraktisch en vaag geformuleerd was, waarop ze die terugstuurde naar het parlement voor herziening. Een gewijzigde versie werd dinsdag uiteindelijk door de parlementsleden goedgekeurd.

De huidige extreemrechtse premier Viktor Orban treedt steeds harder op tegen LGBTQ-personen. Zo werd in 2021 een wet aangenomen die het verbiedt om met minderjarigen over geslachtsverandering of homoseksualiteit te praten. Binnen de Europese Unie loopt er een inbreukprocedure, aangezien de Europese Commissie beweert dat de wet, die Orban de “kinderbeschermingswet” noemt, in strijd is met haar wetgeving. De zaak ligt intussen bij het Europees Hof van Justitie en wordt gesteund door vijftien EU-landen.