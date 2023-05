DE INSIDER. Eindelijk speelt de remake van ‘De kleine zeemeermin’ ook bij ons in de zalen: waarom je moet gaan kijken

Halle Bailey vertolkt de rol van Ariël in de remake van ‘De kleine zeemeermin’, maar haar huidskleur veroorzaakte heel wat controverse. “De cast is bewust heel divers: van zeemeermannen tot witte, zwarte en Aziatische zeemeerminnen”, vertelt filmjournalist Wout Desmytere. Hij ging gisteren naar de première en vertelt in onze podcast waarom je deze remake bovenaan je lijstje moet plaatsen: “Meestal vind ik Disney-remakes verschrikkelijk, maar Halle Bailey deed het zo goed dat ook ik fan ben.”