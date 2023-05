Nederlands kweekvleesbedrijf produceert varkensvlees nu 30 keer sneller dan echt varken

Een echt varken voor vlees fokken duurt acht maanden, wat dus dertig keer langer is dan de tijd die Meatable nodig heeft.

Van een enkele cel maakt Meatable - door daar voedingsstoffen aan toe te voegen- spierweefsel en vetweefsel. Daarmee maakte het bedrijf voorlopig worstjes van varkensvlees en vlees voor in dumplings. Die gaan in Singapore op de markt komen, waar de toelating voor kweekvlees voorloopt.

Met het verbeterde productieproces kunnen door de snelheid flinke hoeveelheden vlees worden geproduceerd. Meatable zegt bovendien dat de techniek goed schaalbaar is, wat betekent dat de productie makkelijk en goedkoop op te voeren is als er meer vraag komt. “Met deze resultaten hebben we aangetoond dat ons productieproces het efficiëntste is ter wereld”, zegt medeoprichter en topman Krijn de Nood van Meatable. “Een essentiële stap waarmee we ervoor zorgen dat onze producten kunnen concurreren met de lage prijzen van conventionele vleesproducten.”

De techniek van Meatable kan nog verder verbeteren, denkt techniekdirecteur en medeoprichter Daan Luining. “We verwachten dat we het in de toekomst zelfs nog sneller zullen kunnen.”

Meatable wil zijn kweekvlees volgend jaar in Singapore op de markt brengen. Het bedrijf hoopt daarna ook andere markten te kunnen betreden als de toezichthouders daar goedkeuring voor geven.