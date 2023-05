Guam evacueert kustbevolking voor doortocht supertyfoon Mawar

Het eiland Guam, een Amerikaans territorium in de Stille Oceaan, bereidt zich voor op de verwachte komst van supertyfoon Mawar woensdag. Mawar kan volgens de Amerikaanse nationale weerdienst mogelijk dodelijke overstromingen aan de kust veroorzaken en leidt daarom al tot evacuaties van de meest kwetsbare bevolking.

Om 19 uur dinsdag (11 uur Belgische tijd) bevond Mawar zich ongeveer 225 kilometer van de kust, volgens het laatste weerbericht, met windsnelheden van bijna 250 km/uur. Volgens het Amerikaanse voorspellingscentrum voor tropische cyclonen bereiken sommige windstoten zelfs meer dan 300 km/u.

“De tyfoon Mawar zal naar verwachting in de buurt van of boven Guam passeren en intensiveert naarmate hij dichterbij komt”, waarschuwde de Amerikaanse weerdienst, en noemde een “drievoudige dreiging” van de tyfoon van categorie 4, waaronder harde wind, “stortregens” en “mogelijk dodelijke overstromingen aan de kust” voor Guam en Rota, een ander Amerikaans eiland op de Marianen-eilanden.

Door het risico op overstromingen aan de kust hebben de autoriteiten van Guam de evacuatie van de bevolking aan de kust van het bijna 170.000 inwoners tellende eiland bevolen en iedereen gevraagd “onmiddellijk te schuilen” in afwachting van verwoestende winden van 140 km/u of meer die tegen woensdagochtend worden verwacht.

“Ik weet dat het enige tijd geleden is dat we een storm van deze omvang hebben gehad, en het is beangstigend. Ik vraag u kalm te blijven, u te informeren en vooral voorbereid te zijn”, zei gouverneur Lou Leon Guerrero maandag.

De Amerikaanse president Joe Biden riep dinsdag de noodtoestand uit voor Guam zodat federale hulp naar het eiland kon worden gestuurd, aldus een verklaring van het Witte Huis.

Volgens de internationale luchthaven A.B. Won Pat zijn ongeveer 60 vluchten van en naar Guam geannuleerd die voor dinsdag tot en met donderdag waren gepland.