Club Brugge beloont jeugdproduct Romeo Vermant met nieuw contract tot 2026

Club Brugge houdt jeugdproduct Romeo Vermant aan boord tot 2026, zo communiceerde de uittredende landskampioen dinsdag via de officiële kanalen.

De 19-jarige Vermant, zoon van gewezen Club-middenvelder Sven Vermant, is al sinds 2009 aan de slag op Jan Breydel. Hij debuteerde in 2021 als prof bij Club NXT in 1B. Na de eerste seizoenshelft van de lopende voetbaljaargang mocht hij aansluiten bij de hoofdmacht, waarvoor hij onder leiding van Rik De Mil een eerste keer minuten maakte op het veld van KV Kortrijk midden maart.

Afgelopen zondag gaf de beloftevolle aanvaller nog de assist voor het tweede doelpunt van Casper Nielsen in de 2-0 zege tegen competitieleider Antwerp op de vierde speeldag van de Champions’ Play-Offs.