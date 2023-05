Thibaut Courtois supportert op 10 mei niet voor Man City en KDB: “Hoop dat Romelu Lukaku de Champions League wint”

In One for all is te zien hoeveel waarde Thibaut Courtois, die wordt voorgesteld als een familieman en een superprof, aan zijn erelijst hecht. In zijn villa in Madrid heeft hij een kamer ingericht met de belangrijke shirts uit zijn carrière en heeft hij een hele trofeeënkast voorzien, met daarin ook een exacte replica van de Champions League-beker. Voorlopig moet de Rode Duivel geen extra ruimte maken: in de halve finales was dit seizoen het Manchester City van Kevin De Bruyne te sterk voor Real Madrid. Aan Courtois lag het niet: hij was op niveau.

Nu hijzelf de Champions League niet kan pakken, wie mag het dan wel worden voor Courtois: Kevin De Bruyne met City of Romelu Lukaku met Inter? “Ik hoop dat Romelu kan winnen. Het is natuurlijk wel tegen Kevin, maar ik ken Romelu al iets langer. Ik heb veel respect voor hem.”

Courtois is blij met de nieuwe dynamiek bij de nationale ploeg onder Domenico Tedesco. “Het enthousiasme van de nieuwe jongens werkt aanstekelijk. Soms heb je een nieuwe cyclus nodig, dit was een goed moment. Er is veel honger. We willen op het EK een belangrijke rol spelen.”

Nog zeker tot WK 2026

We moeten ons overigens geen zorgen maken: Courtois is voorlopig niet zinnens om de Rode Duivels vaarwel te zeggen. “Ik zou graag nog een WK spelen, ook omdat de kinderen dat graag willen. Ik speel ook graag voor België. Het zal wat afhangen van de resultaten, maar normaal ben ik er in 2026 nog bij.”